Нападение на авиаконструктора в Киеве: подозреваемые полицейские не отстранены от службы

Избитый авиаконструктор Виктор Ковальский. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n116447-napadenie-na-aviakonstruktora-v-kieve-podozrevaemye-policeyskie-ne-otstraneny-ot-slujby.html

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Расследование по факту избиения 81-летнего конструктора авиазавода «Антонов» в Киеве продолжается, но его фигуранты из рядов патрульной полиции продолжают работать на своих должностях.

Полицейских не отстранили от работы на время следственных действий по инициативе Государственного бюро расследований, заявил в комментарии УНН директор столичного управления ГБР Руслан Марчук.

Сейчас бюро проверяет информацию о причастности этих правоохранителей к избиению конструктора Ковальского.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции сегодня заявили, что тоже начали служебное расследование в связи с возможной причастностью своих сотрудников к избиению мужчины.

«По данному событию Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование и проверяется правомерность действий патрульных полицейских в указанной ситуации. О результатах служебного расследования дополнительно будут уведомлены заинтересованные лица», — говорится в сообщении.

Напомним, нападение на авиаконструктора произошло в Киеве еще 26 декабря. По его словам, близ одной из станций метро его избили пять человек, в том числе двое патрульных, приняв мужчину за валютного мошенника.

Коллеги Ковальского уже обратились к главе МВД Арсену Авакову с требованием наказать виновных в нападении и возместить ему убытки.