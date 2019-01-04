Киевский депутат не задекларировал имущество и доходы

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Racurs.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило, что депутат Киевского городского совета Сергей Харчук задекларировал недостоверные сведения о своих доходах. Об этом стало известно после проверки его электронной декларации за 2016 год, сообщил пресс-центр НАПК.

Установлено, что Харчук умышленно не задекларировал две своих квартиры, одна из которых находится в Полтаве, а другая — в Карловых Варах (Чехия). Также он неверно указал свои доходы, сведения о которых содержатся в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов.

Общая сумма незадекларированного имущества и доходов составляет 2 млн 634 тыс. 780,33 грн.

НАПК уже утвердило четыре обоснованных вывода и сообщило в прокуратуру, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, что НАПК выявило нарушения в декларации народного депутата Сергея Мельничука.