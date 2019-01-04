Нормандский формат могут изменить по инициативе Польши

Нормандский формат

https://racurs.ua/n116444-normandskiy-format-mogut-izmenit-po-iniciative-polshi.html

Racurs.ua

Польша предлагает назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время интервью для издания Handelsblatt.

Он также заявил, что необходимо изменить участников нормандского формата, добавив в него США и Евросоюз.

«Я предлагаю специального посла генерального секретаря ООН для Украины. И я думаю, что в так называемом нормандском формате, кроме Германии, Франции, Украины и России, должны присоединиться США и ЕС», — заявил польский министр.

Также он подчеркнул, что Германия и Франция уверенны, что они представляют Европу, но польское правительство так не считает. Чапутович заявил, что Европу могут представлять только европейские учреждения, хотя бы, например, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Новая встреча в нормандском формате должна состояться в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула условия проведения встречи в нормандском формате.