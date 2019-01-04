В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются метели с сильным ветром

В Украине штормовое предупреждение

https://racurs.ua/n116443-v-ukraine-shtormovoe-preduprejdenie-ojidautsya-meteli-s-silnym-vetrom.html

Racurs.ua

В Украине на 4 и 5 января объявили штормовое предупреждение. Вследствие перемещения активного циклона в большинстве областей ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня, 4 января, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидаются сильные снегопады, местами с дождем, усиление ветра до 15−20 м/с, местами в Приазовье до 25 м/с. Во время метелей возможно налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова ожидается на 15−20 см. Ночью 5 января сильный ветер начнет понемногу утихать.

В ГСЧС объявили желтый уровень опасности на 4 и 5 января. Такая погода может привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строителей.

Украинцев просят быть максимально осторожными, как переходя проезжую часть улиц, так и на пешеходных тротуарах, которые тоже покроются гололедом.

Напомним, что вчера ГСЧС также предупреждала, что в ближайшие дни почти по всей Украине выпадет много снега, ожидаются сильные метели.