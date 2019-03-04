Украина выразила России протест из-за задержания архиепископа Климента в Крыму

Архиепископ Климент. Фото: Крим Реалії

https://racurs.ua/n118947-ukraina-vyrazila-rossii-protest-iz-za-zaderjaniya-arhiepiskopa-klimenta-v-krymu.html

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Протест России и ее оккупационной власти на территории Крыма выразило Министерство иностранных дел Украины по поводу задержания на полуострове архиепископа Православной церкви Украины Климента.

Дипломаты отмечают, что священнослужителя российские полицейские задержали безосновательно. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Украины, которое 4 марта обнародовали на веб-странице ведомства.

«МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Климент выполняет гуманитарную миссию — как глава православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы. При этом в ведомстве отмечают, что несмотря на то, что усилиями многих людей архиепископ Климент был освобожден, он все-равно остается под угрозой преследований, как и другие граждане Украины, которые оказывают сопротивление российским оккупантам.

Ранее сообщалось, что 3 марта в оккупированном Симферополе задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) задержали сотрудники российской полиции. Сначала оккупационные власти Крыма обвиняли Климента якобы в краже вещей из церкви. Впоследствии силовики заявили, что у них есть данные о том, что Климент ругался на рынке возле автостанции.

Впоследствии провокация российских силовиков в Крыму в отношении архиепископа прекратилась. Вчера вечером полиция отпустила Климента без составления протокола.