Архиепископа Климента оккупанты в Крыму отпустили без составления протокола (ФОТО, ВИДЕО)

Архиепископ ПЦУ и его адвокаты в отделении полиции Симферополя, фото — Твиттер М. Полозова

https://racurs.ua/n118890-arhiepiskopa-klimenta-okkupanty-v-krymu-otpustili-bez-sostavleniya-protokola-foto.html

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Провокация российских силовиков в Крыму относительно архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) прекратилась.

Вечером 3 марта полиция Симферополя отпустила его без составления протокола. Об этом сообщил в Твиттер адвокат Николай Полозов, один из защитников главы епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) и главы Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и гражданам, лишенным свободы.

Ранее сообщалось, что адвокаты обжаловали незаконное содержание архиепископа Климента в полиции Симферополя.

Климента в полдень 3 марта вывели из автобуса, который ехал в российский Ростов-на-Дону. Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает, что настоящей причиной задержания Климента является его поездка в СИЗО к украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Ростовский суд предварительно разрешил эту встречу.

Сначала оккупационная власть Крыма обвиняла Климента якобы в краже вещей из церкви. Впоследствии силовики сказали, что имеют данные о том, что Климент «нецензурно выражался» на рынке возле автостанции.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, основанием для задержания, по версии сотрудников полиции, стал анонимный телефонный звонок в полицию.