Адвокаты обжаловали незаконное содержание архиепископа Климента в полиции Симферополя

Архиепископ ПЦУ и его адвокаты в отделении полиции Симферополя, фото — Твиттер М. Полозова

https://racurs.ua/n118887-advokaty-objalovali-nezakonnoe-soderjanie-arhiepiskopa-klimenta-v-policii-simferopolya.html

Racurs.ua

Адвокаты Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) подали заявление в прокуратуру оккупированного Крыма по факту незаконного содержания священника в отделе полиции «Центральный» города Симферополя.

Заявление подали с помощью электронной формы, рассказал в Твиттер один из представителей Климента Николай Полозов. Срок содержания Климента в отделении заканчивается в 20.00 воскресенья.

Вместе с другим адвокатом, Эмилем Курбединовым, архиепископ Православной церкви Украины Климент ожидает в полиции якобы свидетеля того, что священник нецензурно выражался в общественном месте.

Сначала оккупационная власть Крыма обвиняла его якобы в краже вещей из церкви. Впоследствии силовики сказали, что имеют данные о том, что Климент ругался на рынке возле автостанции.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, основанием для задержания, по версии сотрудников полиции, стал анонимный телефонный звонок в полицию. Неизвестный заявил о краже в храме Православной церкви Украины, настоятелем которого является архиепископ Климент.

«Важно отметить, что задержали и обыскали его раньше, чем в полицию поступил звонок о якобы пропавших вещах из храма (церковное облачение). То есть, его сначала задержали и обыскали, а затем сообщили о причинах задержания. После того, как не смогли представить обвинение в краже, Клименту выдвинули новое обвинение, которое предусматривает до 15 суток административного ареста», — сообщил Курбединов.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой епархии православной церкви Украины (ПЦУ), также с 22 января 2018 года он исполняет обязанности председателя Херсонской епархии ПЦУ. Архиепископ Климент является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и гражданам, лишенным свободы.

Климента в полдень 3 марта вывели из автобуса, который ехал в российский Ростов-на-Дону. Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает, что настоящей причиной задержания Климента является его поездка в СИЗО Ростова. Там священник намеревался посетить украинского политзаключенного Павла Гриба. Ростовский суд предварительно разрешил эту встречу.