Биопринтер, который печатает кожу на ране, создали ученые США

Биопринтер способен синтезировать кожу, фото — NEWS.am Medicine

https://racurs.ua/n118886-bioprinter-kotoryy-pechataet-koju-na-rane-sozdali-uchenye-ssha.html

Racurs.ua

Исследователи из Института регенеративной медицины Уэйк Форест (WFIRM) разработали новый 3D-биопринтер, который может печатать два слоя собственной кожи пациента непосредственно на ране.

Об этом сообщает журнал Nature’s Scientific Reports.

Идея 3D-печати кожи была в разработке в течение нескольких лет. В 2014 году представили прототип машины, которая могла печатать большие листы человеческой кожи. Их потом можно было разрезать по размеру и привить пациенту. За прошедшие годы технология развилась в более сложные машины и, наконец, в портативное устройство, которое работает как диспенсер для кожной ленты.

Устройство имеет достаточно компактные размеры. Его можно перемещать между больничными палатами и поставить рядом с кроватью, чтобы любой пациент мог спокойно лежать, пока принтер выполняет свою работу.

Устройство использует «чернила», состоящие из собственных клеток пациента, чтобы минимизировать риск отторжения. Сначала делается небольшая биопсия здоровой кожи. Из нее выделяются два типа клеток кожи: фибробласты (клетки, которые помогают строить структуру для заживления ран) и кератиноциты, которые являются основными клетками внешнего слое кожи. Большое количество этих клеток выращивают из образца биопсии, затем смешивают с гидрогелем для чернил биопринтера.

Новая технология сначала использует 3D-лазерный сканер, чтобы построить картину топологии раны. Затем, используя это изображение, устройство заполняет глубокие части фибробластами, прежде чем нанести кератиноциты. Техника имитирует естественную структуру клеток кожи, позволяя ране заживать быстрее.

Исследователи провели опыты на мышах. В дальнейшем начнутся клинические испытания на людях. Специалисты считают, что принтер сможет широко применяться при лечении ожогов и ран, которые не могут зажить самостоятельно.

В январе 2019 года «Ракурс» сообщал, что ученые из Университета Квинсленда (Австралия) разработали кремниевый чип, содержащий сверхточные ультразвуковые датчики, которые могут измерять крошечные колебания молекул воздуха.