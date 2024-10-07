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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНК
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНКhttps://racurs.ua/n200007-nobelevskuu-premiu-po-fiziologii-i-medicine-prisudili-za-otkrytie-mikrornk.htmlРакурс
Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали Віктор Амброс і Гарі Равкін.
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Нагороду присудили за «відкриття мікроРНК та її ролі в посттранскрипційній регуляції генів».
МікроРНК — це життєво важливий регуляторний механізм, що використовується в клітинах для контролю активності генів. МікроРНК є особливим класом коротких молекул рибонуклеїнової кислоти, РНК, які, поряд з іншими молекулами, визначають активність багатьох генів. У багатьох випадках саме від мікроРНК залежить, чи буде активний певний ген у тих чи інших клітинах організму.
Генетична інформація переходить від ДНК до інформаційної РНК (мРНК) шляхом процесу, який називається транскрипцією, а потім — до клітинного механізму для створення білка. Там мРНК транслюється так, що білки утворюються за генетичними інструкціями, що зберігаються в ДНК.
Білки виконують багато функцій в організмі, включаючи побудову тканин, підтримку клітинних структур, участь у метаболічних процесах та захист організму.
2023 року Нобелівську премію в галузі медицини було присуджено Каталін Каріко і Дрю Вайсману за «відкриття в галузі модифікації основ нуклеїнових кислот, що дало змогу розробити ефективні мРНК-вакцини від COVID-19».
Оголошення лауреатів премії в галузі фізіології та медицини відкриває нобелівський тиждень. 8 жовтня стануть відомі імена нобелівських лауреатів з фізики, 9 жовтня — з хімії, а 10 жовтня — з літератури. 11 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру, а 14 жовтня стане відомо, хто цьогоріч отримав премію з економіки пам’яті Альфреда Нобеля (її заснував Банк Швеції 1968 року).
У кожній категорії грошова частина Нобелівської премії становить 11 млн шведських крон. За поточним обмінним курсом, це трохи більш як 1 млн дол.
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