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Ракурс
Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікроРНК

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікроРНК

7 жов 2024, 15:44
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Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали Віктор Амброс і Гарі Равкін.


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Нагороду присудили за «відкриття мікроРНК та її ролі в посттранскрипційній регуляції генів».

МікроРНК — це життєво важливий регуляторний механізм, що використовується в клітинах для контролю активності генів. МікроРНК є особливим класом коротких молекул рибонуклеїнової кислоти, РНК, які, поряд з іншими молекулами, визначають активність багатьох генів. У багатьох випадках саме від мікроРНК залежить, чи буде активний певний ген у тих чи інших клітинах організму.

Генетична інформація переходить від ДНК до інформаційної РНК (мРНК) шляхом процесу, який називається транскрипцією, а потім — до клітинного механізму для створення білка. Там мРНК транслюється так, що білки утворюються за генетичними інструкціями, що зберігаються в ДНК.

Білки виконують багато функцій в організмі, включаючи побудову тканин, підтримку клітинних структур, участь у метаболічних процесах та захист організму.

2023 року Нобелівську премію в галузі медицини було присуджено Каталін Каріко і Дрю Вайсману за «відкриття в галузі модифікації основ нуклеїнових кислот, що дало змогу розробити ефективні мРНК-вакцини від COVID-19».

Оголошення лауреатів премії в галузі фізіології та медицини відкриває нобелівський тиждень. 8 жовтня стануть відомі імена нобелівських лауреатів з фізики, 9 жовтня — з хімії, а 10 жовтня — з літератури. 11 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру, а 14 жовтня стане відомо, хто цьогоріч отримав премію з економіки пам’яті Альфреда Нобеля (її заснував Банк Швеції 1968 року).

У кожній категорії грошова частина Нобелівської премії становить 11 млн шведських крон. За поточним обмінним курсом, це трохи більш як 1 млн дол.

Джерело: Ракурс


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