Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікроРНК

https://racurs.ua/ua/n200007-nobelivsku-premiu-z-fiziologiyi-ta-medycyny-prysudyly-za-vidkryttya-mikrornk.html

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Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали Віктор Амброс і Гарі Равкін.

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Нагороду присудили за «відкриття мікроРНК та її ролі в посттранскрипційній регуляції генів».

МікроРНК — це життєво важливий регуляторний механізм, що використовується в клітинах для контролю активності генів. МікроРНК є особливим класом коротких молекул рибонуклеїнової кислоти, РНК, які, поряд з іншими молекулами, визначають активність багатьох генів. У багатьох випадках саме від мікроРНК залежить, чи буде активний певний ген у тих чи інших клітинах організму.

Генетична інформація переходить від ДНК до інформаційної РНК (мРНК) шляхом процесу, який називається транскрипцією, а потім — до клітинного механізму для створення білка. Там мРНК транслюється так, що білки утворюються за генетичними інструкціями, що зберігаються в ДНК.

Білки виконують багато функцій в організмі, включаючи побудову тканин, підтримку клітинних структур, участь у метаболічних процесах та захист організму.

2023 року Нобелівську премію в галузі медицини було присуджено Каталін Каріко і Дрю Вайсману за «відкриття в галузі модифікації основ нуклеїнових кислот, що дало змогу розробити ефективні мРНК-вакцини від COVID-19».