Сверхточный ультразвук впервые сможет слышать бактерии и клетки

Ультразвук сможет следить за живыми клетками. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2230-sverhtochnyy-ultrazvuk-vpervye-smojet-slyshat-bakterii-i-kletki.html

Racurs.ua

Новейшая ультразвуковая технология настолько чувствительна, что способна слышать звук живых бактерий и клеток.

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) разработали кремниевый чип, содержащий сверхточные ультразвуковые датчики, которые могут измерять крошечные колебания молекул воздуха, пишет ZDNet.

Этот высокочастотный датчик (до 1 МГц) обладает чувствительностью примерно в сто раз большей, чем все, что было создано ранее. Кремниевый чип использует тип биомедицинского ультразвука, называемого фотоакустическим, когда при помощи лазера или другого способа генерируется акустический импульс в теле, а затем благодаря ультразвуковым датчикам обнаруживается акустическая волна, распространяемая по всему телу.

Один из возможных вариантов применения такого датчика заключается в том, что его точные ультразвуковые измерения смогут уловить вибрации тысяч клеток и без их повреждения определить, являются ли они здоровыми или раковыми.

Технологии, которые применяются сегодня, могут рассматривать лишь небольшое количество клеток за один раз, а также имеют ограниченный цикл использования, поскольку загрязняются, вступая в контакт с клеткой.

Еще одно преимущество такой технологии состоит в том, что ученые смогут лучше понимать биологические процессы, наблюдая за движением клеток в теле. Например, можно будет следить за красными кровяными тельцами для понимания того, как кровь течет в мозгу.