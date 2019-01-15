Надточний ультразвук вперше зможе чути бактерії та клітини

Ультразвук зможе стежити за живими клітинами. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2230-nadtochnyy-ultrazvuk-vpershe-zmoje-chuty-bakteriyi-ta-klityny.html

Racurs.ua

Новітня ультразвукова технологія є настільки чутливою, що здатна чути звук живих бактерій і клітин.

Вчені з Університету Квінсленда (Австралія) розробили кремнієвий чіп, що містить надточні ультразвукові датчики, які можуть вимірювати крихітні коливання молекул повітря, пише ZDNet.

Цей високочастотний датчик (до 1 МГц) має чутливість приблизно у сто разів більшу за все, що було створено раніше. Кремнієвий чип використовує тип біомедичного ультразвуку, що називається фотоакустичним, коли за допомогою лазера або іншого способу генерується акустичний імпульс у тілі, а потім завдяки ультразвуковим датчикам виявляється акустична хвиля, що розповсюджується по всьому тілу.

Один з можливих варіантів застосування такого датчика полягає в тому, що його точні ультразвукові вимірювання зможуть вловити вібрації тисяч клітин і без їх пошкодження визначити, чи є вони здоровими або раковими.

Технології, які застосовуються сьогодні, можуть розглядати лише невелику кількість клітин за один раз, а також мають обмежений цикл використання, оскільки забруднюються, вступаючи в контакт з клітиною.

Ще одна перевага такої технології полягає в тому, що вчені зможуть краще розуміти біологічні процеси, спостерігаючи за рухом клітин у тілі. Наприклад, можна буде стежити за червоними кров'яними тільцями для розуміння того, як кров тече в мозку.