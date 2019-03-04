Прослушка под офисом Зеленского: в СБУ убеждают, что не слушали кандидата в президенты

Прослушивание. Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n118946-proslushka-pod-ofisom-zelenskogo-v-sbu-ubejdaut-chto-ne-slushali-kandidata-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины установила аппаратуру для прослушивания под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Но оперативно-технические мероприятия, осуществляемые на ул. Белорусской, 26 В Киеве, никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением. Об этом заявили в СБУ, 4 марта сообщил пресс-центр спецслужбы в Facebook.

«СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, в которых замешаны кандидаты», — говорится в сообщении.

В спецслужбе уверяют, что все действия происходят на основании постановления суда в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией.

Напомним, 4 марта под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания. Охрана кандидата сообщила полиции о неизвестную коробку на крыше здания по улице Белорусской.

Заявлялось, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы. Оперативники изъяли оборудование для прослушки, об обнаруженной находке проинформировали прокуратуру и Службу безопасности Украины. Также следователи полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.