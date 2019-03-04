Военнослужащим ВСУ впервые закупили новую спецодежду и экипировку за бюджетные средства (ФОТО)

Спецодежда для ВСУ. Фото: Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook

https://racurs.ua/n118945-voennoslujaschim-vsu-vpervye-zakupili-novuu-specodejdu-i-ekipirovku-za-budjetnye-sredstva-foto.html

Racurs.ua

Министерство обороны впервые закупило за средства, которые были выделены из государственного бюджета, новую экипировку и одежду для военнослужащих украинской армии.

Ранее такая одежда и экипировка бойцам Вооруженных сил Украины поставлялась за счет международной помощи или не поставлялась вообще. Об этом 4 марта сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook

Украинская армия получит специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, утепленные бахилы и другие необходимые военным вещи.

В армии заверили, что сейчас идет разработка и испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки для снайперов: рейдовых рюкзаков и чехла-ковра для переноса оружия. Ожидается, что эти вещи и новые модульные бронежилеты и пуленепробиваемые шлемы поступят в войска уже в этом году.

В Вооруженных силах Украины убеждают, что каждый предмет отвечает современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО.

Напомним, Харьковский бронетанковый завод обновил технические составляющие танка Т-80БВ, который поставляют в танковые подразделения морской пехоты и десантно-штурмовые войска Украины. Боевую машину оборудовали тепловизионным прицелом, новой цифровой радиостанцией, дополнительной и динамической защитой бортов, спутниковой навигацией, современными ночными приборами наблюдения и электронно-оптическим преобразователем.