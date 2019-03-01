«Укроборонпром» оснастил танк Т-80 современными техническими приборами (ФОТО)

Танк Т-80 оснастили современными техническими приборами. Фото: "Укроборонпром"

https://racurs.ua/n118803-harkovskiy-zavod-osnastil-tank-t-80-sovremennymi-tehnicheskimi-priborami-foto.html

Racurs.ua

Харьковский бронетанковый завод обновил технические составляющие танка Т-80БВ, который поставляют в танковые подразделения морской пехоты и десантно-штурмовых войск Украины.

Боевую машину оснастили тепловизионным прицелом, новой цифровой радиостанцией, дополнительной и динамической защитой бортов, спутниковой навигацией, современными ночными приборами наблюдения и электронно-оптическим преобразователем. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Все технические новинки позволяют значительно усилить боевые характеристики танка до уровня современных «собратьев». В частности, навигационная система позволяет в режиме реального времени передавать зашифрованные данные между подразделениями о местонахождении каждой боевой машины.

В свою очередь динамическая защита дает возможность Т-80 выстоять перед современными противотанковыми средствами поражения: бронебойными, кумулятивным и ударно-кумулятивными боеприпасами типа «ударное ядро». Чтобы установить защиту на боевую машину, используют штатные контейнеры динамической защиты.

Интегрированный тепловизор помогает обнаружить и уничтожить противника в любое время суток при любой погоде, используя 125-мм пушки.

Ожидается, что в этом году завод также займется модернизацией танка Т-80УД. Его собираются улучшить до уровня Т-84.

Напомним, ранее модернизированный танк Т-64 образца 2017 года также получил новые боевые возможности. Его используют силы ООС на Донбассе.