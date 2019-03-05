Сын Гладковского подал иск против Бигуса. Фото: Инфоиндустрия

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Сын первого замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь подал иск в суд против журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой.

О поступлении соответствующего иска в суд, а также о назначении рассмотрения дела в Подольском районном суде Киева сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что указанный иск касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского. Рассматривать этот иск будет судья Владимир Гребенюк.

Напомним, журналисты обнародовали информацию о хищениях в «Укроборонпроме». Согласно обнародованным данным, сын первого замсекретаря СНБО Гладковский поставлял оборонным предприятиям контрабандные детали, изготовленные в России. Также Гладковского-младшего обвиняют в продаже по завышенным ценам деталей из украинских воинских частей.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что информация, обнародованная журналистами, является некорректной, поскольку авторы не добавили к материалу комментарий концерна, который был предоставлен в ответ на журналистский запрос.

Также там утверждают, что не повышали цены в семь раз на приборы для самолетов АН-26, как утверждает команда Бигуса. Согласно условиям договора, высотомеры нужно было заменить приборами, которые были изготовлены не позднее 2015 года. Единственной компанией, которая согласилась их предоставить по «оптимальным ценам», стало предприятие «АН-Сервис».