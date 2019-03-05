В Москве задержали активистов, которые в день смерти Сталина пожелали ему «сгореть в аду» (ФОТО)

В России не хотят забывать Сталина, фото — Медуза

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Racurs.ua

Двух активистов общественного проекта «Декоммунизация» задержали в Москве возле могилы Иосифа Сталина.

Утром 5 марта на Красной площади проходила акция коммунистов, которые возлагали цветы и венки к могиле бывшего руководителя СССР, сообщает «ОВД-Инфо». На главной площади РФ собралось несколько сотен человек.

По словам одного из активистов, Евгения Сучкова, он бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и воскликнул: «Горы в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Другая активистка, Ольга Савченко также бросила в памятник переломанную пополам цветок.

Задержанных привезли в отделение полиции «Китай-город», что в центре Москвы. У них забрали паспорта, Сучкова сфотографировали для занесения в базу МВД. Впоследствии их отпустили, но составили протоколы. Активистов обвинили в «организации массового одновременного пребывания граждан».

Напомним, что в России все больше людей под влиянием государственной пропаганды благосклонно относятся к политическому лидеру Советского Союза. Опрос «Левада-центра» в 2017 году показал, что только 39% россиян, которые знают о репрессиях во времена Сталина, считают их преступлением. Четверть респондентов объясняли сталинские репрессии «политической необходимостью». А 36% готовы оправдать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху результатами.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года.