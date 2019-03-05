РФ «дала команду» жителям оккупированного Донбасса подавать иски против Украины в ЕСПЧ - Минюст / Фото: InformNapalm

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Заместитель министра юстиции Иван Лищина прокомментировал ситуацию с рассмотрением жалоб против Украины, которые под контролем России подали три тысячи украинцев в Европейский суд по правам человека. Речь идет о жалобах жителей временно оккупированных территорий Донбасса, затрагивающих в том числе и уничтоженное в результате боевых действий имущество.

«Эти заявления беспочвенны. Примером тому является дело „Цезарь и другие“. Заявители вообще не обращались в украинские суды, сразу отправились в ЕСПЧ, который на этом основании им и отказал», — сказал Лищина в интервью «Цензор.НЕТ».

По словам представителя Минюста, в одном из дел о разрушенном имуществе заявитель из Донецка утверждала, что ее дом, который якобы находился близ аэропорта, был разрушен в результате боевых действий.

«У нее совсем нет доказательств ни того, что дом был, ни того, что он разрушен, ни того, что попал именно украинский снаряд. Она также не обращалась в украинские суды», — сообщил заместитель министра юстиции.

По его мнению, в РФ была «дана команда» организовать иски против Украины, и подконтрольная России так называемая власть на оккупированных территориях начала выполнять эту команду слишком буквально. В то же время сама заявительница отсутствие жалоб в украинских судах объясняла своей боязнью находится на подконтрольной Украине территории, поскольку здесь «дикие националисты».

«Мы начали проверять, подняли материалы и выяснили, что она почти ежемесячно ездит на эту сторону получать пенсию», — резюмировал Лещина.

Также известно, что в ЕСПЧ украинские военные, побывавшие во вражеском плену, подали почти тысячу жалоб одновременно против РФ (на незаконное содержание и пытки) и Украины (на то, что недостаточно усилий прилагала для их освобождения).

«Они требуют эффективного расследования обстоятельств, в результате которых они попали в плен. Мы объясняем, что расследуем, как можем в нынешних условиях», — отметил чиновник Минюста.

Лищина пояснил, что решений ЕСПЧ по таким делам пока нет — суд общается с правительствами обоих государств, предоставляются комментарии.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что адвокат из Луганска «привлекала» покойников к процессу в ЕСПЧ.