Драку со стрельбой устроили водители двух авто на Львовщине, есть пострадавшие. Фото: Багнет

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Драка со стрельбой на дороге произошла в Червонограде Львовской области. Конфликт возник между водителями и пассажирами двух автомобилей, которые попали в ДТП. Как следствие, несколько человек получили травмы.

Участниками инцидента стали трое местных жителей, двое иностранцев и киевлянин. После столкновения автомобилей Audi и Toyota между водителями и пассажирами началась драка. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Во время конфликта киевлянин выстрелил из прибора для отстрела резиновых пуль в ногу одному из местных жителей. Остальные участники драки также получили разные травмы, им пришлось оказать медицинскую помощь.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы. Оружие, зарегистрированное на киевлянина, полицейские забрали на экспертизу,

Напомним, в конце февраля под Киевом также произошла драка с перестрелкой, в которой пострадали два человека.