ДТП с беспилотником Uber: американская прокуратура рекомендует не наказывать компанию за смерть пешехода (ВИДЕО)

ДТП с беспилотником Uber: американская прокуратура рекомендует не наказывать компанию за смерть пешехода. Фото: iGuides

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Racurs.ua

В США прокуратура округа Явапаи в Аризоне утверждает, что нет оснований привлекать компанию Uber к уголовной ответственности за то, что ее беспилотник сбил пешехода, пока водитель автомобиля-дрона смотрел телешоу. Она рекомендует расследовать факт возможной вины водителя. Окончательное решение примет прокуратура другого округа, в котором и произошел трагический случай.

В марте 2018 года беспилотник Uber, находясь в автономном режиме с водителем за рулем, впервые в истории сбил женщину. Медики не смогли ее спасти. Этот резонансный случай стал причиной остановки испытаний беспилотных авто компаниями Uber, Toyota и NVIDIA. Приговор по этому делу еще не вынесен. Об этом сообщает nplus1, ссылаясь на письмо прокурора.

Согласно отчету Нацсовета по безопасности на транспорте США, погибшая переходила дорогу в темное время суток в неположенном месте. Беспилотник заметил женщину за 6 секунд до столкновения и за 1,3 секунды принял решение об экстренном торможении. Однако эта функция была отключена инженерами из-за частых ложных срабатываний.

В отчете также отмечается, что во время поездки беспилотник рассчитывает, что водитель будет контролировать ситуацию и при необходимости вмешается.

На видео из салона машины видно, что ее водитель посмотрел на дорогу практически в момент столкновения, а до этого смотрел шоу на гаджете.

Прокурор рекомендовал коллегам привлечь экспертов, чтобы воспроизвести события на дороге и оценить, что именно успел увидеть водитель.

Трагический случай произошел в округе Марикопа, но, поскольку в 2016 году компания Uber финансировала в нем муниципальную социальную организацию, расследование проводилось прокуратурой другого округа.

В декабре 2018 года компания Uber снова получила разрешение на испытания беспилотников и вернула их на дороги.

Напомним, в США другой водитель Uber заявил, что убил шесть человек, потому что его «заставило» приложение.