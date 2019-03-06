Девушки смогут учиться в военных лицеях, фото: telegraf.in.ua

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С сентября этого года девушки смогут учиться в военных (военно-морских) лицеях.

Проект приказа, который нормативно урегулирует этот вопрос, уже разработан. Об этом сегодня заявила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Любовь Гуменюк, сообщает пресс-служба ведомства. Также отменены ограничения на прием женщин на обучение в военные вузы и военно-учебные подразделения высших учебных заведений.

Кроме того, осуществляется работа по внедрению в учебных программах военных вузов унифицированного подхода с учетом гендерной составляющей.

Гуменюк отмечает, что сейчас численность женщин, которые учатся в военных вузах, составляет 8% от общего количества зачисленных на обучение.

По словам Гуменюк, устранение препятствий для полноценного участия женщин в деятельности армии будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил.

Напомним, в 2018 году в военном параде по случаю годовщины провозглашения Независимости Украины приняли участие женщины-военнослужащие, прошедшие отдельной коробкой.