NASA отправляет в открытый космос исключительно женскую команду в конце марта. Фото: VistaNews.ru

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Исключительно женская команда выйдет в открытый космос. Это историческое событие запланировано на 29 марта.

В открытый космос выйдет команда из астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох, которым с Земли будет ассистировать диспетчер Канадского космического агентства Кристен Фаччол, сообщает «Голос Америки».

Для Макклейн и Кох — это будет второй выход в космос во время нынешней 59 экспедиции на Международную космическую станцию. Отмечается, что Кох является членом экспедиции, а Макклейн — членом экипажа МКС.

Ассистировать Макклейн и Кох также будет женщина-диспетчер Фаччол. Она будет осуществлять поддержку астронавтов из Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне во время семичасового выхода в космос.