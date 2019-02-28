NASA планирует привлечь Украину к проектам по исследованию Луны. Фото: Unnatural.ru

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Racurs.ua

NASA планирует привлечь Украину к проектам по исследованию Луны и космического пространства в мирных целях.

Во время встречи с послом Украины Валерием Чалым руководитель NASA Джим Бриденштайн заявил о необходимости привлечения украинских специалистов и предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны, сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в космической отрасли и было запланировано подписание соответствующего межправительственного соглашения по вопросам использования космического пространства в мирных целях.

Планируется углубление сотрудничества между Украиной и США в указанной области. Одним из положительных примеров удачного сотрудничества в этой сфере между странами является проект «Антарес».

Ранее в Государственном космическом агентстве Украины заявляли о планах запустить четыре космических аппарата до 2022 года. За последние 10 лет Украина участвовала только в двух проектах «Твиннинг» Европейского космического агентства и в четырех европейских космических программах.