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Тонны золота вывезли из Венесуэлы. Фото: Известия
Тонны золота вывезли из Венесуэлы — СМИhttps://racurs.ua/n118735-tonny-zolota-vyvezli-iz-venesuely-smi.htmlRacurs.ua
Из Венесуэлы вывезли около 8 т золота. Пока не известно куда именно отправили золото.
Вывоз золота из Центрального банка Венесуэлы произошел между средой и пятницей на прошлой неделе, сообщает Reuters.
По словам источника Reuters оппозиционного парламентария, вывоз золота — это последняя попытка непризнанного большинством стран мира президента Николаса Мадуро обеспечить устойчивость национальной валюты на фоне ужесточения санкций.
Также отмечается, что вывоз золота из хранилищ Центробанка произошло, когда в учреждении не было постоянных охранников, а глава банка Каликст Ортега был за границей.
Согласно мнению оппозиционеров, золото будут пытаться продать за рубежом нелегально.
Ранее сообщалось, что в Венесуэла планировала продать около 15 т золота Объединенным Арабским Эмиратам. В январе 2019 года, по словам осведомленного источника, Мадуро уже продал 3 т золота. Всего в феврале Венесуэла планировала продать около 29 т золота.
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