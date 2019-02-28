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Тонны золота вывезли из Венесуэлы. Фото: Известия

Тонны золота вывезли из Венесуэлы — СМИ

28 фев 2019, 08:16
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Из Венесуэлы вывезли около 8 т золота. Пока не известно куда именно отправили золото.

Вывоз золота из Центрального банка Венесуэлы произошел между средой и пятницей на прошлой неделе, сообщает Reuters.

По словам источника Reuters оппозиционного парламентария, вывоз золота — это последняя попытка непризнанного большинством стран мира президента Николаса Мадуро обеспечить устойчивость национальной валюты на фоне ужесточения санкций.

Также отмечается, что вывоз золота из хранилищ Центробанка произошло, когда в учреждении не было постоянных охранников, а глава банка Каликст Ортега был за границей.

Согласно мнению оппозиционеров, золото будут пытаться продать за рубежом нелегально.

Ранее сообщалось, что в Венесуэла планировала продать около 15 т золота Объединенным Арабским Эмиратам. В январе 2019 года, по словам осведомленного источника, Мадуро уже продал 3 т золота. Всего в феврале Венесуэла планировала продать около 29 т золота.


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