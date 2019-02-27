Врачи в Германии спасли пациента-диабетика, кровь которого полностью побелела

Пациенту применили нестандартное лечение и спасли, фото — ScienceAlert

https://racurs.ua/n118734-vrachi-v-germanii-spasli-pacienta-diabetika-krov-kotorogo-polnostu-pobelela.html

Racurs.ua

В Германии врачи спасли 39-летнего диабетика, кровь которого стала полностью белой. В ней было так много жира, что она получила цвета молока.

Пациенту применили нестандартное лечение и спасли, рассказывает Annals of Internal Medicine.

Пациент попал в реанимацию с жалобами на тошноту, головную боль и омраченное сознание. Он страдал от диабета, но почему-то принимал назначенные препараты нерегулярно.

Анализы показали, что в его крови чрезвычайно высокий уровень триглицеридов — жировой субстанции. Он превышал норму в несколько тысяч раз. Это могло привести к панкреатиту.

Кроме того, у пациента диагностировали кетоацидоз — быстрое расщепление жиров, при котором в крови накапливаются кетоновые тела (продукты обмена). Избыток этих веществ способен привести к коме.

Когда врачи начали очищать кровь мужчины, их ждала неожиданность: аппарат забился жиром и дважды сломался. Медикам пришлось делать пациенту кровопускание, одновременно вводя донорскую плазму и изменяя состав крови. Врачи несколько раз повторили процедуру и нормализовали через два дня уровень триглицеридов в крови.

Немецкие медики сообщили, что впервые столкнулись с подобным случаем. Они предупредили коллег, что в случаях, когда плазмаферез невозможен, альтернативой может стать кровопускание и использование донорской крови.