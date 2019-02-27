«Зураб, я ждал твоего звонка»: украинцы взорвались мемами на скандал вокруг Евровидения (ФОТО)

Поиски кандидатур в шутку возглавил сам Владимир Гройсман, фото — facebook.com/juls.julja

https://racurs.ua/n118733-zurab-ya-jdal-tvoego-zvonka-ukraincy-vzorvalis-memami-na-skandal-vokrug-evrovideniya-foto.html

Racurs.ua

Соцсети из-за скандала вокруг определения представителя Украины на песенный конкурс Евровидение-2019 взорвались остроумными мемами и искрометным юмором.

Прежде всего пользователи решили пофантазировать, что достойно заменить финалистов национального отбора, которые поочередно отказались ехать в Израиль, могли легендарные Михаил Поплавский, Павел Зибров и Иво Бобул. Некоторые даже успели создать шуточные страницы в Фейсбук, которые продвигали этих шоуменов.

Страница «Процишин офіційний» вспомнила свои пародийные мемы летней давности, когда к участию в Евровидении предлагались различные украинские политики.

Предлагали поехать на Евровидение и забытым участникам этого конкурса 2005 года — «Гринджолам», а также Олегу Виннику и Святослав Вакарчуку.

Напомним, что Украина не будет посылать своего представителя на Евровидение-2019. Так сегодня решило Общественное вещание. Это сделано для того, чтобы избежать политизации вопроса.

Украина не смогла определить своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. Maruv, победившая во время национального отбора, отказалась подписывать договор, в котором говорится и об отказе от гастролей в России. После этого скандала от права представлять Украину отказалась группа Freedom Jazz, занявшая второе место в нацотборе, а также исполнители из KAZKA.