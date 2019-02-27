Украина отказалась от Евровидения в Израиле, фото — НОТУ

https://racurs.ua/n118727-ukraina-ne-poshlet-svoego-predstavitelya-na-evrovidenie-2019-zayavlenie-obschestvennogo-veschaniya.html

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Это сделано для того, чтобы избежать политизации вопроса, говорится в заявлении Общественного вещания.

«Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора. Для части общества этот факт приемлемый, в остальной части вызывает возмущение и неприятие. Законы Украины не предоставляют никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации», — говорится в официальном заявлении вещателя.

Напомним, что Украина не смогла определить своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. Maruv, победившая во время национального отбора, отказалась подписывать договор, в котором говорится и об отказе от гастролей в России.

После скандала с Maruv представлять Украину отказалась группа Freedom Jazz, занявшая второе место на Нацотборе на Евровидении, а сегодня отказались и исполнители из KAZKA. Артисты заявили, что «им не нужна победа любой ценой. Их миссия объединять людей своей музыкой, а не быть причиной для споров и ссор».

Представители Общественного вещания после этого начали говорить о том, что в этом году Украина может не отправить исполнителя на финал Евровидения.