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Ракурс
KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении в Израиле. Фото: glavred.info

Третий отказ: KAZKA также не будет представлять Украину на Евровидении

27 фев 2019, 12:00
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KAZKA не поедет на Евровидение-2019 в Израиль. Группа также отказалась представлять Украину на конкурсе.

В группе KAZKA отметили, что им не нужна победа любой ценой. Их миссия объединять людей своей музыкой, а не быть причиной для споров и ссор, сообщили артисты на своей странице в Instagram.

Также в KAZKA отметили, что они очень хотят представлять Украину на международном песенном конкурсе и сделают это в следующем году, если их выберут украинцы.

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Напомним, раньше от права представлять Украину на Евровидении отказалась группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе на Евровидение.

Проблемы с представителем от Украины начались после того, как в Нацотборе победила участница Maruv, которая активно гастролирует в России. Из-за ее гастролей в стране-агрессоре начались споры между пользователями соцсетей. Затем ей Национальная общественная телекомпания предложила контракт, который, по словам артистки, содержал очень жестокие требования. Впрочем, Maruv его так и не подписала.

Источник: Ракурс


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