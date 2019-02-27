Виктор Янукович, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n118698-yanukovich-ispolzoval-dlya-otmyvaniya-deneg-shvedskiy-bank-smi.html

Racurs.ua

Бывший президент Украины Виктор Янукович, заочно осужденный за государственную измену к 13-ти годам лишения свободы, использовал самый старый шведский банк Swedbank для вывода денег.

Для этой деятельности Янукович использовал счет в литовском подразделении Swedbank AB. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Считается, что Янукович таким образом мог вывезти не менее 3,7 млн долл.

Эта банковская операция состоялась в 2011 году через компанию Vega Holding Limited, которая имеет счета в Swedbank. Эти средства Янукович, вероятно, получил из взятки, замаскированной под соглашение о написании книги, которая так и не была опубликована.

Отмечается, что о «бизнесе» Януковича банку стало известно в 2017 году, когда украинские власти направили Swedbank запрос об этом конкретном банковском счете.

На прошлой неделе стало известно, что Swedbank подозревают в обработке подозрительных банковских операций. За это время цена его акций упала примерно на 23%, уничтожив почти 6 млрд долл. рыночной стоимости.

Напомним, недавно стало известно, что, выводя деньги из Украины, Янукович учитывал опыт экс-премьера Павла Лазаренко.