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Ракурс
Беспилотник с искусственным интеллектом представили в Австралии. Фото: NEWS.ru

Беспилотник с искусственным интеллектом представили в Австралии (ФОТО)

27 фев 2019, 11:31
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Беспилотник с искусственным интеллектом показали в Австралии во время международного авиашоу. Указанную модель разработала компания Boeing.

В беспилотник Boeing Airpower Teaming System встроена система искусственного интеллекта и аппарат способен совершать полеты самостоятельно, либо в сопровождении пилотируемого самолета, сохраняя при этом безопасное расстояние, отмечается на сайте компании.

Boeing Airpower Teaming System имеет длину около 12 м, а дальность его полета превышает 3,7 тыс. км. В летальный аппарат встроены сенсорные блоки для поддержки разведывательных и наблюдательных миссий. Также у беспилотника есть функция радиоэлектронной борьбы.

По словам директора подразделения Boeing Шейна Арнотта, четыре-шесть таких беспилотников смогут защитить истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet от удара, сопровождая его.

Отмечается, что первые полеты Boeing Airpower Teaming System в рамках военных миссий запланированы на 2020 год.

Беспилотник Boeing Airpower Teaming System обладает системой искусственного интеллекта. Фото: boeing.mediaroom.com

Ранее сообщалось, что в Украине успешно испытали модернизированный бесшумный беспилотник Spectator-М1.

Источник: Ракурс


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