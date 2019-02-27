Беспилотник с искусственным интеллектом представили в Австралии. Фото: NEWS.ru

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Беспилотник с искусственным интеллектом показали в Австралии во время международного авиашоу. Указанную модель разработала компания Boeing.

В беспилотник Boeing Airpower Teaming System встроена система искусственного интеллекта и аппарат способен совершать полеты самостоятельно, либо в сопровождении пилотируемого самолета, сохраняя при этом безопасное расстояние, отмечается на сайте компании.

Boeing Airpower Teaming System имеет длину около 12 м, а дальность его полета превышает 3,7 тыс. км. В летальный аппарат встроены сенсорные блоки для поддержки разведывательных и наблюдательных миссий. Также у беспилотника есть функция радиоэлектронной борьбы.

По словам директора подразделения Boeing Шейна Арнотта, четыре-шесть таких беспилотников смогут защитить истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet от удара, сопровождая его.

Отмечается, что первые полеты Boeing Airpower Teaming System в рамках военных миссий запланированы на 2020 год.

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