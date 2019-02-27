Главные новости 27 февраля: страсти по Евровидению, отголоски скандалов в «Укроборонпроме» и вокруг отмены статьи о незаконном обогащении

Украина остается пока без Евровидение-2019, коллаж - Твиттер

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Racurs.ua

Украина до сих пор не смогла определить своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. После скандала с Maruv от права представлять Украину отказалась группа Freedom Jazz, занявшая второе место на Нацотборе, а сегодня отказались и исполнители из KAZKA. Артисты заявили, что «им не нужна победа любой ценой. Их миссия объединять людей своей музыкой, а не быть причиной для споров и ссор». Представители НОТУ начали говорить о том, что в этом году Украина может не отправить исполнителя на финал Евровидения.

После громкого расследования программы «Наши деньги» о злоупотреблениях в «Укроборонпроме» НАБУ сегодня открыло уголовное производство. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ведомство еще с 2016 года ведет следствие относительно поставщиков предприятий оборонного комплекса. А парламентский комитет по предотвращению коррупции сегодня собрался на заседание по этому поводу. Впрочем, нардепы никакого решения не приняли и комитет повторно соберется 28 февраля.

Кроме этого, сегодня продолжались споры относительно решения Конституционного суда отменить ст. 368−2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение чиновников. Обнародовали совместное обращение 11-ти ведущих антикоррупционных организаций. Антикоррупционеры отмечают, что отмена статьи может означать полную амнистию для всех должностных лиц с сомнительными доходами и таким образом нивелирует достижения в борьбе с коррупцией в Украине.

Следствием решения суда может стать закрытие не менее 50 дел по фактам возможного обогащения, которые сейчас расследует НАБУ, а также производств по всем делам, которые рассматриваются в судах. Кроме того, все субъекты электронного декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные после начала действия ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции.

Президент Украины Петр Порошенко планирует вскоре представить в парламент новый проект статьи о незаконном обогащении, в котором должно быть учтены замечания Конституционного суда.