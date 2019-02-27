Коррупция в оборонке: комитет Рады рассматривает опубликованные журналистами данные (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Коррупция в оборонке: комитет Рады рассматривает обнародованные журналистами данные. Фото: Новое Время

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Парламентский комитет по предотвращению коррупции сегодня собрался на заседание из-за обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины и контрабанде деталей к военной технике из России.

«Ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонно-промышленный комплект получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории РФ», — заявил ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко, комментируя данные журналистского расследования о контрабанде российских комплектующих.

Он добавил, что возобновление в Украине производства отдельных деталей и агрегатов используемых в Вооруженных силах советских образцов военной техники, которые сейчас изготавливаются исключительно в России, будет стоить миллиардных капиталовложений.

Скандал вокруг предприятий оборонно-промышленного комплекса и приближенных к президенту чиновников вспыхнул на днях после публикации расследование проекта «Наші гроші» о масштабных хищениях и откатах в этой сфере. В журналистских материалах говорится, что после начала российско-украинской войны группа лиц вступила в сговор с чиновниками ОПК. Они скупали комплектующие к военной технике у контрабандистов из РФ и на складах украинской армии, значительно завышали их стоимость и продавали их на военные заводы. В состав группы якобы входили первый замглавы СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, экс-сотрудник «Укроборонпрома» Виталий Жуков и руководители оборонных структур различных уровней. Центром махинаций была подставная компания «Оптимумспецдеталь».