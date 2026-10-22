Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин». Фото:

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Ракурс

Нова крилата ракета з’явилася на озброєнні армії Російської Федерації.

Країна-агресор почала почала застосовувати ракету «Філін» наприкінці літа 2026 року. Це розробка російського підприємства «НПО Молнія», яке входить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Це відносно недорогий засіб повітряного нападу з реактивним двигуном і наземним запуском. Цю інформацію Головне управління розвідки МО України опублікувало на порталі War& Sanctions.

Довжина ракети становить 3,5 м, а крила мають розмах 3 м. Її максимальна швидкість становить 800 км/год., а дальність польоту — до 1 тис. 200 км. Ракета може летіти на висоті 6 км, а також знижуватися до наднизьких висот.

Росіяни розробили версії ракет із бойовими частинами масою 50 і 100 кг. Цю зброю запускають з наземної установки за допомогою порохового прискорювача.

Для наведення на ціль ракета використовує інерціальну навігаційну систему китайського виробництва та 16-канальну систему «Комета».

Серед електроніки «Філіна» розвідка виявила 35 компонентів американського походження, а 22 — китайського походження. Двигун ракети R500, який виробило ТОВ «Рейнольдс».

Нагадаємо, Україна розробила новий клас керованих боєприпасів під назвою Firefly, який працює на висоті до 800 м. Після скидання бомба самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи точність навіть під впливом ворожого РЕБ.