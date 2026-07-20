Україна розпочала виробництво високоточних боєприпасів Firefly для дронів-бомберів. Фото:

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Україна розробила новий клас керованих боєприпасів під назвою Firefly.

Вони вже пройшли випробування та готові до серійного виробництва. Ця бомба ефективно працює на висоті до 800 м. Після скидання боєприпас самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи точність навіть під впливом ворожого РЕБ. Ця зброя може уражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога з безпечної для носія відстані. Про це 20 липня повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що розробники протестували Firefly на основних українських дронах-бомберах. Наразі зброя готова до серійного випуску.

В Міноборони додали, що тільки за перше півріччя цього року кодифікували і допустили до використання у Силах оборони 1 тис. 184 нових зразки озброєння і військової техніки. З них понад 90% українського виробництва.

Нагадаємо, арсенал ЗСУ поповниться безпілотним авіаційним комплексом (БпАК) «ТАЛІОН» вітчизняного виробництва. Цей дрон може бути як перехоплювачем, так і ударним безпілотником. Основною сферою застосування комплексу є його використання як літака-камікадзе для перехоплення всіх типів ворожих БпЛА, бо він може працювати як на малих, так і на значних висотах.