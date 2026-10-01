РФ хочет разогнать реактивный БпЛА «Герань-5» до 700-800 км/ч. Фото:

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РФ змінює конструкцію реактивного дрона «Герань-5», щоб розігнати його до 700−800 км/год.

Якщо раніше росіяни встановлювали невеликий реактивний двигун Telefly на пілоні над фюзеляжем, то тепер його переносять усередину кормової частини БпЛА. Інтеграція двигуна в контур фюзеляжу вирівнює лінію тяги з віссю апарата, прибирає опір пілона та стабілізує керма в нейтралі. Про це колишній офіцер Повітряних сил та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський повідомив у Facebook.

Але за спробу додати швидкості конструктори розплачуються ключовими параметрами: внутрішній мотовідсік, повітряні канали та термоізоляція забирають простір, де раніше було пальне. З високим апетитом реактивного двигуна це суттєво обрізає радіус дії, —зазначив він.

Експерт вважає, що росіяни модернізують «Герань-5», оскільки Україна розвиває дрони-перехоплювачі. Зафіксовано, коли комптери компанії «Дикі Шершні» знищували реактивні цілі на швидкості близько 400−450 км/год.

Саме тому РФ намагається вивести «Герань-5» у діапазон 700−800 км/год. Ця швидкість створила б додаткові труднощі для дронів-перехоплювачів, особливо під час переслідування цілі.

Нагадаємо, 30 вересня РФ вперше застосувала на реактивному дроні боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН), який складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Такі заряди призначені для атак на важливі високовольтні лінії електропередачі.