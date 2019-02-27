Индия строит на границе с Пакистаном 14 тыс. бункеров для защиты гражданских (ФОТО)

Индия готовится к войне с Пакистаном и строит бункеры для гражданских, фото — Reuters

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Racurs.ua

Индия начала строить бункеры для защиты гражданских, проживающих вдоль границы с Пакистаном.

Речь идет о более 14 тыс. бункерах в приграничных штатах Джамма и Кашмир. После начала военных действий против Пакистана власти надеются избежать паники и массовой эвакуации населения, сообщает Reuters.

Пакистан во вторник, 26 февраля, использовал оружие тяжелого калибра, чтобы обстрелять более 10 поселений, расположенных вдоль индийской границы в Кашмире. Индийская армия совершила ответный удар.

Перестрелка подняла панику среди местного населения. Бункеры, который начали закладывать военные, призваны уменьшить страх.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились. Сначала ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Армия Мухаммеда» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за теракт на индийской территории 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.

Пакистанские военные сообщили, что сбили два самолета. Один упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, другой — на подконтрольной Индии части региона. Пакистанцы пленили раненого летчика. В Исламабаде назвали свои действия ответом на вторжение Индии в воздушное пространство страны, которое произошло впервые почти за полвека.

Между тем, в Дели считают виновным в обострении ситуации Исламабад. Индия подтвердила потерю одного своего самолета и утверждает, что также сбила пакистанский истребитель F-16, который залетел в индийское воздушное пространство.

Кроме того, индийские СМИ сообщили о перехвате менее трех военных самолетов Пакистана на севере штатов Джамма и Кашмир. В этом же штате не менее семи человек, включая шестерых военных, погибли в катастрофе вертолета Ми-17. СМИ сообщили, что это произошло в условиях артобстрела во время инцидента с пакистанскими самолетами.

Сейчас в Индии закрыты несколько аэропортов. Пакистан запретил все полеты над страной.