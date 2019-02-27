«Трамп лжец и расист»: экс-адвокат президента США дает показания в комитете по разведке Конгресса (ТРАНСЛЯЦИЯ)

«Трамп лжец и расист»: экс-адвокат президента США дает показания в комитете по разведке Конгресса

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Racurs.ua

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в среду, 27 февраля, дает показания в сенатском комитете по разведке. Допрос Коэна осуществляется в рамках расследования связей президента США с Россией.

«Защитите мою семью от угроз Трампа», — первое заявление Коэна на заседании комитета.

Напомним, вчера Коэн обнародовал скандальное заявление, в котором назвал Трампа «расистом» и «лжецом». Также экс-адвокат утверждает, что американский лидер знал о том, каким образом к WikiLeaks попала переписка штаба Клинтон.

Трамп в ответ написал в Twitter, что Коэн был одним из многих юристов, которые «к сожалению» представляли его интересы. По словам Трампа, Коэн «делал плохие вещи, которые не имеют к нему никакого отношения».

Напомним, летом 2016 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался публиковать большой объем данных, связанных с российским правительством. Вместе с тем, тогда ресурс опубликовал документы Демократической партии США, которые предположительно похитили российские хакеры. В конце августа 2016 года Ассанж заявил о наличии информации о тогда еще кандидате в президенты от республиканцев Дональде Трампе, однако она якобы оказалась «недостойной публикации».

Еще в 2012 году позиция Ассанжа по отношению к России изменилась. Так, в 2012 году он провел свое шоу в новостной сети RT, которую финансирует Кремль. В 2016 году Daily Dot сообщила, что WikiLeaks отказался публиковать документы, в которых говорилось о сделке на 2 млрд евро между сирийским режимом и государственным российским банком. Также Ассанж отказался публиковать компромат на Кремль о военном вмешательстве в Украину.