Погода в Украине на 8 марта: в Международный женский день синоптики обещают осадки в отдельных областях (КАРТА)

Погода в Украине. Фото: namonitore.ru

https://racurs.ua/n119113-pogoda-v-ukraine-na-8-marta-v-mejdunarodnyy-jenskiy-den-sinoptiki-obeschaut-osadki-v-otdelnyh.html

Racurs.ua

Погода в Украине 8 марта ожидается с небольшим дождем в западных и северных областях. На остальной территории существенных осадков синоптики не обещают.

Температура ночью 2−7° тепла, днем 12−17° тепла. В восточных областях ночью прогнозируется от 0° до 5° мороза, днем 4−9° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 7−12 м/с. Ночью в центральных и северных областях местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Киеве 8 марта ожидается дождливая лишь днем. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем 13−15° выше нуля.

Во Львове завтра дожди только днем, ночью — без существенных осадков. Ночью температура воздуха ожидается 4−6° тепла, днем 14−16° тепла.

В Одессе в пятницу синоптики обещают солнечную погоду. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем столбики термометров покажут 12−14° выше нуля по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки солнечно и тепло. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем ожидается 12−14° тепла.

В Харькове в Международный женский день прогнозируют солнечную погоду. Температура ночью 1−3° мороза, днем 6−8° выше нуля.

В Карпатах 8 марта обещают дожди только днем. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, днем 13−17° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 марта ожидается неспокойная. Ночью и утром прогнозируют слабую геомагнитную бурю, а в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 7 марта синоптики обещали в Украине по-весеннему теплую и солнечную погоду. Днем столбики термометров должны были подняться до 10−12° тепла в центральных, южных и западных областях.