Выборы-2019: еще один кандидат снимает свою кандидатуру

Выборы президента состоятся 31 марта, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119112-vybory-2019-esche-odin-kandidat-snyal-svou-kandidaturu.html

Racurs.ua

Лидер партии «Наши» Евгений Мураев решил снять свою кандидатуру в пользу выдвинутого «Оппозиционным блоком — Партией мира и развития» народного депутата Александра Вилкула.

Об этом Мураев сегодня заявил во время совместной с Вилкулом пресс-конференции, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Мураева, они с Вилкулом также решили объединить свои политсилы, вскоре планируется провести соответствующий объединительный съезд.

Мураева Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в президенты 15 января. Партия «Наши» выдвинула его во время съезда, проведенного 10 января. Эту политсилу он возглавил в сентябре 2018 года, до этого политик входил в ряды партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.

Для отказа от участия в выборах, кандидатам в президенты нужно до конца сегодняшних суток подать в ЦИК соответствующее письменное обращение. Окончательный список кандидатов будет утвержден 8 марта. Выборы президента запланированы на 31 марта.

Напомним, сегодня ЦИК отменила регистрацию кандидата в президенты Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко. Кривонос занимает должность заместителя командующего Сил специальных операций.