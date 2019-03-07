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Ракурс
Выборы президента состоятся 31 марта, фото: «Википедия»

Выборы-2019: еще один кандидат снимает свою кандидатуру

7 мар 2019, 17:24
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Лидер партии «Наши» Евгений Мураев решил снять свою кандидатуру в пользу выдвинутого «Оппозиционным блоком — Партией мира и развития» народного депутата Александра Вилкула.

Об этом Мураев сегодня заявил во время совместной с Вилкулом пресс-конференции, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Мураева, они с Вилкулом также решили объединить свои политсилы, вскоре планируется провести соответствующий объединительный съезд.

Мураева Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в президенты 15 января. Партия «Наши» выдвинула его во время съезда, проведенного 10 января. Эту политсилу он возглавил в сентябре 2018 года, до этого политик входил в ряды партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.

Для отказа от участия в выборах, кандидатам в президенты нужно до конца сегодняшних суток подать в ЦИК соответствующее письменное обращение. Окончательный список кандидатов будет утвержден 8 марта. Выборы президента запланированы на 31 марта.

Напомним, сегодня ЦИК отменила регистрацию кандидата в президенты Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко. Кривонос занимает должность заместителя командующего Сил специальных операций.


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