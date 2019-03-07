Психиатрическую экспертизу назначили еще двум удерживаемым в РФ украинским морякам

Еще двум пленным украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу. Фото: zik.ua

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Еще двум пленным украинским морякам назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В отношении двух военнопленных моряков Василия Сорокина и Виктора Беспальченко управление ФСБ РФ провело следственные действия, сообщил сегодня адвокат Николай Полозов в Facebook.

Украинских военнопленных сегодня ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

По словам Полозова, проведение подобной экспертизы является недопустимым, поскольку она не предусмотрена третьей Женевской конвенцией. Также защитники украинских моряков подали ходатайства относительно присутствия во время проведения указанной экспертизы.

Отмечается, что на следующую неделю запланировано проведение следственных действий в отношении еще 12 военнопленных моряков. Предполагается, что им также будет назначено проведение психиатрической экспертизы.

Напомним, ранее проведение психолого-психиатрической экспертизы назначили шестерым морякам.