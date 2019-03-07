Тимошенко и Луценко обменялись любезностями, вспомнив фильмы «Тупой и еще тупее» и «Сбрось маму с поезда» (ФОТО, ВИДЕО)

Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Фото: ГолосUA

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Лидер «Батькивщины», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко отреагировала на ситуацию с попыткой подкупа ее однофамильца Юрия Тимошенко, который тоже борется за президентское кресло.

По словам Тимошенко, история с подкупом кандидата была придумана на Банковой и напоминает американскую кинокомедию «Тупой и еще тупее». Об этом она заявила 7 марта во время пресс-конференции.

«Что касается всех этих событий… Это все напоминает одну известную американскую комедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко, — „Тупой и еще тупее“. И мне очень обидно, что они разыгрывают какой-то сериал, который должен прикрыть коррупционный скандал действующего президента, который… отмывал деньги обороны», — заявила политик.

По словам лидера «Батькивщины», Юрий Тимошенко является техническим кандидатом действующего президента Петра Порошенко. Она призвала главу государства снять с выборов кандидатуру ее однофамильца, а избирателей — не ошибиться при голосовании за президента.

На вышеуказанное заявление Тимошенко отреагировал генпрокурор Юрий Луценко. Во время брифинга он отметил, что с лидером «Батькивщины» у него ассоциируется фильм «Сбрось маму с поезда».

«Мы сегодня утром получили пламенный и убедительный спич Юлии Владимировны. Она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко, и вообще — это ей напомнило фильм „Тупой и еще тупее“. Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я тоже знаю прекрасный фильм — „Сбрось маму с поезда“… С 8 марта, Юлия Владимировна», — отметил генпрокурор.

Напомним, в Генпрокуратуре заявили, что подкупить народного депутата, кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко пытались председатель «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук и его сообщник Александр Ищенко. В ГП также утверждают, что схему подкупа организовал народный депутат от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.