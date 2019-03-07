У разработчика «Новичка» снова возникли проблемы с российскими правоохранителями

Российская полиция снова заинтересовалась одним из создателей «Новичка», фото: BBC

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Одного из разработчиков смертельно опасного нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимира Углева, проживающего в Анапе, российские правоохранители вызывают на допрос по делу о мелкой краже, совершенной в одном из санаториев Краснодарского края РФ.

Из полиции Углеву позвонили сегодня утром, но сообщать название санатория, что именно исчезло и какое к этому он имеет отношение, не стали. Об этом инциденте он рассказал «Русской службе BBC».

По словам Углева, на допрос он придет только в случаи получения повестки.

Это уже второй случай заинтересованности российских правоохранителей Углевым за последнее время. В середине февраля к нему домой с обыском приходила полиция. Среди правоохранителей был представитель подразделения по делам несовершеннолетних. Свой визит полицейские объяснили обращениями граждан. Ранее Углев обнаружил в своем почтовом ящике листовки, обвинявшие его в педофилии.

После обыска его вызывали в полицию, где провели беседу и сняли отпечатки пальцев.

Углев до 1994 года был научным сотрудником Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Именно в этом учреждении был разработан «Новичок». После отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери он в интервью подтвердил журналистам факт разработки «Новичка», а также заявил, что жизнь бывшему двойному агенту и его дочери спасла привычка мыть руки перед едой, уменьшившая концентрацию опасного вещества.

Напомним, после 13 тыс. часов уборки дом Скрипаля в Солсбери признали безопасным.