Герой или предатель: Генпрокуратура обнародовала переписку организаторов подкупа Юрия Тимошенко (ФОТО, ВИДЕО)

Юрий Тимошенко, фото - Эспрессо

https://racurs.ua/n119107-geroy-ili-predatel-genprokuratura-obnarodovala-perepisku-organizatorov-podkupa-uriya-timoshenko.html

Racurs.ua

Генеральная прокуратура Украины обнародовала переписку организаторов вероятного подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, которому, по версии следствия, предлагали 5 млн грн за отказ от участия в выборах.

Подробности дела 7 марта на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Это шантаж гражданина Украины. Он сопровождается и денежными соблазнами. Идут переписки с Романом, который все время подталкивает Тараса быстрее добиться заявления о снятии кандидатуры, потому что последний срок истекает 7 марта. Последнее сообщение — это номер народного депутата Дубиля Валерия, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты», — рассказал Луценко.

По версии следствия, Тимошенко предложили два варианта событий. Один из организаторов схемы, Роман Р., написал такой план действий: «Юрий выходит чистым из ситуации, становится героем для народа, не даышим себя использовать, не продавшимся Пороху. Он становится известным публичным лицом, мы помогаем ему с раскруткой в ​​СМИ. Впоследствии он становится одним из лидеров Партии защитников Украины, начинает работать на предстоящих выборах в Верховную Раду. На следующих президентских выборах он становится кандидатом в президенты уже от партии. Появляется и финансирование работы и политической деятельности — 10 млн только на этот год».

Генпрокурор обнародовал и переписку относительно другого варианта событий, если Тимошенко не откажется от выборов. Он — зеркальный к первому. Нардепу пообещали создать имидж предателя, который работает на власть. Ему грозило обливание грязью в СМИ, уголовные производства в отношении членов комиссии. Им, в частности, должны были придумать «кражу бюллетеней и формирования негативного имиджа».

По словам Луценко, переписку изъяли из телефона помощника Тимошенко, который вместе с ним написал заявление о попытке подкупа.

Напомним, что 6 марта Генпрокуратура совместно с Государственным бюро расследований и Службой безопасности задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ от участия в выборах. Тимошенко несколько дней назад обратился в Генпрокуратуру с информацией о попытках повлиять на него.

Сегодня Луценко сообщил, что подкупить Тимошенко пытались глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук и его сообщник Александр Ищенко. К схеме подкупа, по словам Луценко, причастен и народный депутат от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.