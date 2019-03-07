Подкуп кандидата Юрия Тимошенко: в Генпрокуратуре назвали имена заказчика и задержанных (ВИДЕО)

Юрий Луценко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n119104-podkup-kandidata-uriya-timoshenko-v-genprokurature-nazvali-imena-zakazchika-i-zaderjannyh-video.html

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Подкупить народного депутата и кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко пытались председатель «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук и его сообщник Александр Ищенко. За 5 млн грн они предлагали политику снять свою кандидатуру с выборов.

К схеме подкупа причастен и народный депутат от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль. Об этом 7 марта сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

«Вчера Генеральной прокуратурой Украины вместе с Государственным бюро расследований при оперативном сопровождении подразделения СБУ было осуществлено задержание двух граждан Тараса Констанчука и Александра Ищенко, которые по предварительному сговору осуществляли препятствование деятельности субъекта избирательного процесса, а именно — зарегистрированного кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Они предложили нардепу снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение», — отметил Луценко.

По словам генпрокурора, заказчиком подкупа Тимошенко может быть депутат Валерий Дубиль от «Батькивщины». Луценко обнародовал переписку между заказчиками и исполнителями подкупа. В ней перечислены предложения и сумма средств, которую должен был получить Юрий Тимошенко. Также в этой переписке фигурирует телефонный номер, который принадлежит Дубилю.

Напомним, 6 марта два человека пытались уговорить нардепа Юрия Тимошенко сняться с президентских выборов. За это политику предлагали 5 млн грн. Оказывавших давление на кандидата лиц задержали.