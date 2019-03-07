Ряд кандидатов в президенты не проводят реальную избирательную кампанию, фото: Etleboro.org

https://racurs.ua/n119103-vybory-2019-tret-kandidatov-fakticheski-ne-provodyat-izbiratelnuu-kampaniu-kiu.html

Racurs.ua

Из более 40-ка зарегистрированных для участия в нынешних выборах кандидатов в президенты 14 вообще не проводят избирательную кампанию.

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщает «Укринформ».

По словам Кошеля, среди этого перечня, в частности, кандидат Юрий Тимошенко, который заявил, что не имеет средств для проведения предвыборной агитации.

Также кампанию не проводят Александр Мороз, Роман Насиров, Николай Габер, Александр Данилюк, Юрий Кармазин и Аркадий Корнацкий, отмечают в КИУ.

Кошель подчеркивает, что реальная избирательная кампания включает в себя не только регистрацию кандидатом в президенты и формальное делегирование своих представителей в избирательные комиссии, но и встречи с избирателями и ведение агитации среди них.

«Реально мы имеем треть кандидатов, ведущих фактически „нулевую“ кампанию», — отмечает Кошель.

Напомним, вчера Генпрокуратура сообщала о задержании «на горячем» лиц, предлагавших кандидату Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в выборах. О поступлении такого предложения Тимошенко сам сообщил правоохранителям несколько дней назад.