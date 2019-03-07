Королева Елизавета II впервые написала в Инстаграм (ФОТО)

Королева Елизавета II, фото - Reuters

https://racurs.ua/n119102-koroleva-elizaveta-ii-vpervye-napisala-v-instagram-foto.html

Racurs.ua

Британская королева Елизавета II впервые сделала пост в Instagram (Инстаграм), который 7 марта опубликовали на официальной странице королевской семьи.

Елизавета II выложила в соцсеть фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от ученого Чарльза Бэббиджа, которое датируется июлем 1843 года. Бэббидж стоял у истоков создания первого в мире компьютера.

Елизавета II уточнила, что увидела этот документ в Королевском архиве. В письме Бэббидж рассказывал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении — так называемом «аналитическом двигателе».

В конце своего месседжа королева отметила, что «считает уместным опубликовать эту фотографию в соцсети и поделиться ею с аудиторией».

Несколько дней назад британская королевская семья обратилась к подписчикам в социальных сетях и попросила их не обижать в сети членов королевской семьи, а также друг друга.

Напомним, что в феврале принц Филипп, супруг Елизаветы II, сдал водительские права после аварии, в которую он попал в январе 2019 года.