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Ракурс
Королева Елизавета II, фото - Reuters

Королева Елизавета II впервые написала в Инстаграм (ФОТО)

7 мар 2019, 15:50
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Британская королева Елизавета II впервые сделала пост в Instagram (Инстаграм), который 7 марта опубликовали на официальной странице королевской семьи.

Елизавета II выложила в соцсеть фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от ученого Чарльза Бэббиджа, которое датируется июлем 1843 года. Бэббидж стоял у истоков создания первого в мире компьютера.

Елизавета II уточнила, что увидела этот документ в Королевском архиве. В письме Бэббидж рассказывал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении — так называемом «аналитическом двигателе».

Первый пост Елизаветы II, фото — скриншот Инстаграм

В конце своего месседжа королева отметила, что «считает уместным опубликовать эту фотографию в соцсети и поделиться ею с аудиторией».

Несколько дней назад британская королевская семья обратилась к подписчикам в социальных сетях и попросила их не обижать в сети членов королевской семьи, а также друг друга.

Напомним, что в феврале принц Филипп, супруг Елизаветы II, сдал водительские права после аварии, в которую он попал в январе 2019 года.

Источник: Ракурс


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