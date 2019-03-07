Эрдогана критиковать нельзя: туристам пригрозили арестами в Турции. Фото: novostipmr

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Racurs.ua

Турецкая полиция начнет арестовывать туристов, которые на территории страны будут критиковать режим действующего президента Реджипа Тайипа Эрдогана.

За участие в митингах запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана туристов могут задержать даже в аэропорту, а их действия будут признаны изменой. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает «Европейская правда» со ссылкой на The Times.

За участие в митингах туристов могут задержать даже во время следующего приезда в Турцию. Упомянутое предупреждение серьезно восприняли власти Германии. Министр иностранных дел страны рекомендовал своим гражданам не высказывать критику в отношении правительства Эрдогана даже в социальных сетях, если они планируют в дальнейшем посещать эту страну.

За последние 12 месяцев в Турции задержали по меньшей мере полдюжины немецких турков. Им предъявили обвинения в разных политических преступлениях. На прошлой неделе Турция отозвала разрешения на работу в стране для трех журналистов из Германии, которые в это время находились в Стамбуле. Анкара свои действия аргументировала тем, что журналисты вредили репутации Турции.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине февраля Турцию охватила волна арестов. Прокуратура страны за раз выдала ордер на задержание 1 тыс. 112 человек по подозрению в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации государственного переворота.