Неизвестные рукописи Эйнштейна представил миру университет Иерусалима (ВИДЕО)

Неизвестные рукописи Эйнштейна представил миру университет Иерусалима. Фото: psy-resource

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Racurs.ua

Неизвестные рукописи Альберта Эйнштейна представил на выставке Еврейский университет Иерусалима к 140-летию рождения великого физика. 110 страниц рукописи университет выкупил у частного американского коллекционера. Вниманию специалистов представят утерянные математические расчеты по единой теории поля, которую представили в 1930 году в Академии наук Пруссии.

Среди рукописей оказалось также письмо великого физика, которое он написал своему сыну Гансу Альберту в 1935 году. В нем Эйнштейн выражает опасения за будущее Европы из-за прихода нацистов к власти в Германии. Об этом сообщают euronews.

Остальную часть записей составляют черновики Эйнштейна, в которых он записывал все новые идеи и выводы к ним.

Отметим, что Эйнштейн помогал основать Еврейский университет Иерусалима и завещал ему свои научные труды и личные вещи. Университет владеет так называемыми «Архивами Эйнштейна», в которых находятся около 80 тыс. документов, фотографий, корреспонденции, рукописей, дипломов и медалей. Эйнштейновские фонды университета признаны самими большими в мире.

Ранее сообщалось, что в библиотеке университета Бристоля в конце января обнаружили неизвестный фрагмент средневековой саги о рыцарях круглого стола. Страницы находились в четырехтомнике французского ученого Жана Герсона. Фрагменту удалось сохраниться благодаря тому, что его, вероятно, использовали для переплета другой книги.