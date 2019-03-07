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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Четверта студія

Зеленский заявил, что власти готовят против него уголовные дела и провокации (ВИДЕО)

7 мар 2019, 11:49
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Шоумен и кандидат на пост президента Владимир Зеленский заявил, что власти против него готовят ряд провокаций.

Против Зеленского планируют открыть уголовные дела о якобы отмывании денег и ДТП, а также разместить агитацию на оккупированной территории Луганской области. Об этом говорится в видеообращении, которое Зеленский опубликовал на собственной странице в Facebook.

«31 декабря давно прошло, но я продолжаю получать подарочки от наших властей», — отметил он.

По словам кандидата, сначала оппоненты заявляли о его недостаточном политическом опыте, а затем перешли к оскорблениям и распространению ложной информации о нем и его семье. Зеленский уверен, что на это власти тратили огромные суммы средств, но «это не сработало, потому что, за все что берется наша власть — не работает».

Зеленский уверен, что сейчас против него власти готовят открытие нескольких уголовных дел, также готовятся провокации на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Против меня и против „Квартала“ регистрируются уголовные дела о якобы отмывании каких-то денег. Также появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории ЛНР, чтобы там установить билборды с моим лицом. Кроме того, депутат одной из партии из трех букв регистрирует уголовное дело лично против меня», — заявил Зеленский.

Кандидат отметил, что вскоре против него откроют уголовное дело за ДТП, которое артист якобы устроил в 2002 году, в результате чего пострадал человек.

Напомним, 4 марта в Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского, обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания. Детали специальных технических средств для получения информации нашли столичные полицейские.

Источник: Ракурс


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