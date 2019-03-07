В России ввели штрафы за публикации, критикующие власть. Фото: mir24.tv

https://racurs.ua/n119081-v-rossii-vveli-shtrafy-za-publikacii-kritikuuschie-vlast.html

Racurs.ua

В России ввели штрафы за публикации в интернете, в которых проявляется неуважение к власти.

За закон, вводящий штрафы за публикации с критикой власти, проголосовали сегодня российские депутаты. Указанный документ поддержали 327 парламентариев, сообщает «Медуза».

Согласно данному закону, публикация постов в интернете с критикой действующей власти приравнивается к мелкому хулиганству. Наказанием за первую публикацию будет штраф размером 30−100 тыс. руб. За вторую публикацию с неуважением к власти нарушителю грозит штраф размером 100−200 тыс. руб или арест на срок до 15 суток. За последующие публикации будут штрафовать на сумму 200−300 тыс. руб или арестовывать.

Появление публикаций с неуважением к власти на сайтах будет контролировать Роскомнадзор. От владельцев сайтов будут требовать в течение суток удалять подобные публикации. В случае отказа удалять информацию сайты будут заблокированы.

Напомним, ранее в России одобрили законопроект о тотальном контроле интернета. Указанным законодательным актом вводится ряд технических и административных мер по управлению трафиком, которые должны обеспечить защиту интернета и повысить его устойчивость к внешним факторам.